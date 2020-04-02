البيت الأبيض: ترامب خضع لفحص جديد خاص بكورونا والنتيجة سلبية

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خضع لفحص جديد خاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتائج التحليل سلبية.

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وقال كبير الأطباء في البيت الأبيض، شون كونولي، في رسالة مفتوحة نشرها اليوم، إن ترامب خضع الخميس لفحص طبي ثان خاص بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التحليل الجديد جرى بناء على تكنولوجيا محدثة تسمح بالوصول إلى النتيجة بشكل سريع.

وأوضح كونولي أن النتيجة تبينت بعد 15 دقيقة من إجراء الفحص، قائلا إن ترامب "في حالة صحية جديدة ولا توجد لديه أي أعراض".

وسبق أن خضع ترامب لفحص خاص بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في أواسط مارس الماضي بعد أن شارك في اجتماع مع وفد برازيلي، ضم مسؤولين مصابين بالمرض.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 240 ألف حالة بينها 5810 وفاة.

المصدر: وكالات