البيت الأبيض: نتائج تحليل الرئيس ترامب بخصوص كورونا سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض أن نتائج فحص وجود فيروس كورونا الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب جاء سلبيا.

وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي مع فريقه لمكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، السبت، أنه أجرى تحليلا خاصا لمعرفة إصابته بالفيروس بعد لقائه عددا "ممن أعلن عن إصابتهم" وأضاف أنه لم يعرف بعد نتائج الفحوص الطبية التي أجراها، مُرجحًا أنها تستغرق عادة من يوم إلى يومين.

وكان مسؤولون برازيليون قد أكدوا إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واينغارتن بكورونا، كان ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارته ولاية فلوريدا الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي ولقائهما ترامب.



وبشأن قراره بمنع السفر بين الولايات المتحدة دول الاتحاد الأوروبي، قال إنه لا يستبعد ضم بريطانيا وأيرلندا إلى قائمة حظر السفر الأوروبي.



وأضاف ترامب: "نحن ننظر إلى الأمر بجدية بالغة، لأنهم قاموا ببعض الأنشطة لسوء الحظ، لذلك سننظر في ذلك، في الواقع لقد نظرنا فيه بالفعل وسيتم الإعلان عنه".



كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أمس الجمعة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وحتى 13 مارس/أذار الجاري، سجلت أمريكا 1701 حالة مصابة بالفيروس وأعلنت 40 حالة وفاة جراءه.



ويوم الخميس، قال بيان صادر عن مكتب رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الخميس، إن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، المُصاب بفيروس كورونا، التقى ترامب ونائبه مايك بينس، السبت الماضي.

المصدر: RT