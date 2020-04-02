الصحة المصرية: تسجيل 86 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل.

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وأشارت الوزارة إلى أن شخصا يحمل الجنسية الألمانية و21 مصريا غادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيا.

وأضاف أن 86 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأفاد المتحدث الرسمي بوفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد لأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة، من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن.

وأوضحت الوزيرة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ 36 حالة لكل مليون مواطن.

وأكدت الوزيرة أن الزيادات في الإصابات في مصر تتوافق مع المعدلات المتوقعة بالنسبة لكل أسبوع، موضحة أن مصر مازالت من أقل معدلات الإصابة عالميا بالنسبة لعدد السكان.

ولفتت الوزيرة إلى أن عدم التزام بعض العائدين من الخارج والمخالطين للحالات الإيجابية بإجراءات العزل الذاتي لمدة 14 يوما، ساهم في زيادة عدد الإصابات، مناشدة كل القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل الذاتي.

كما ناشدت كافة المواطنين بجمهورية مصر العربية وخاصة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط الالتزام بالعزل الذاتي وعدم المخالطة مما يساهم في تقليل عدد الإصابات.

ناصر حاتم

المصدر: RT