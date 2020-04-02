مصر تعلن عن بداية عملية الكشف عن فيروس كورونا في كافة المحافظات

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تجهيز 1000 سيارة للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات، ضمن عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.

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وطالب رئيس الوزراء، المحافظات كثيفة السكان باتباع المزيد من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن وصول عدد إصابات كورونا في مصر، إلى 850 إصابة، مرتفعة بـ 71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779.

المصدر: RT