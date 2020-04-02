الإمارات.. تسجيل 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 35 حالة

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، عن رصدها 210 إصابات جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يرفع حصيلة الحالات المسجلة في الإمارات حتى الآن إلى 1024.

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وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان، إلى أن الحديث يدور حول حالات تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية