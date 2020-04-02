الإمارات تمدد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية

قررت السلطات الإماراتية تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية ابتداء من اليوم لمدة أسبوعين مع إمكانية التجديد، وذلك في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن المدة تحدد "بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

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وجددت الخارجية دعوتها "لجميع من لديهم إقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، رصد 210 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1024 شخصا.

المصدر: وام