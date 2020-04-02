محافظة السويداء السورية تحجر نحو 525 مواطنا للاشتباه بإصابتهم بكورونا

فرضت محافظة السويداء جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق، الحجر الصحي على 525 مواطنا دخلوا المحافظة بطرق غير شرعية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا إن نحو 525 مواطنا ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية يلتزمون بالحجر الصحي في منازلهم تحت المراقبة الصحية.

وناشد مهنا الأهالي بالإبلاغ عن القادمين من خارج سوريا عبر منافذ غير شرعية إلى المحافظة، لإجراء الفحوصات اللازمة حرصا على سلامتهم وسلامة جميع المواطنين.

وفي حين لفت مهنا إلى عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في المحافظة حتى الآن، أشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالعناية الصحية على مستوى المحافظة.

وأعلنت الحكومة السورية، الخميس، إجراءات جديدة في مواجهة فيروس كورونا تزامنا مع الإعلان عن تسجيل 6 إصابات جديدة.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16 بينها حالتا وفاة، أعلن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، لتكون ثاني المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين.

المصدر: البعث نيوز