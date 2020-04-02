 
مباشر
عاجل
السلطات الأردنية: تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس ب 5 أضعاف مقارنة بأمس الأربعاء

وزير الزراعة الأردني يستقيل بسبب "أخطاء" ارتكبها على خلفية أزمة كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الزراعة الأردني يستقيل بسبب
YouTube
وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkrm

قدم وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، استقالته بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

إقرأ المزيد
العاهل الأردني يهيب بالحكومة التخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد
العاهل الأردني يهيب بالحكومة التخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد

وأفادت الوكالة، اليوم الخميس، بأن الوزير قرر الاستقالة "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات".

وذكرت "بترا" أن الشحاحدة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء، عمر الرزاز، "إيمانا بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الحكومة رفع بدوره، استقالة الوزير إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منسّبا له بالموافقة عليها، كما أنه أعرب عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية"

المصدر: بترا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا