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السعودية.. تسجيل 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

السعودية.. تسجيل 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
أحد شوراع العاصمة الرياض في فترة حظر التجوال
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 مصابا، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 328.

وأضافت أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الخميس 2 أبريل وحتى إشعار آخر.

المصدر: واس

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