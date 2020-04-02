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مراسلنا: فرض حظر التجوال في سوريا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة صباحا

محافظة سورية تفرض إجراءات تقيدية جديدة ضد انتشار كورونا

أخبار العالم العربي

محافظة سورية تفرض إجراءات تقيدية جديدة ضد انتشار كورونا
سانا
محافظة طرطوس
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أصدرت محافظة طرطوس في الساحل السوري قرارا يقضي بمنع التجول على الكورنيش البحري من الثانية ظهرا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت المحافظة في بيانها اليوم الخميس، أن القرار جاء للحفاظ على الصحة العامة بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة أن الكورنيش البحري يأخذ دور الحديقة لجهة كثرة المرتادين وتجمعهم بشكل يتعارض مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

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وأشارت المحافظة إلى أن القرار يشمل منع التجول للأفراد والآليات.

المصدر: سانا

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