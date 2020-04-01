العراق.. عقوبات صارمة لفريق طبي سلم جثة متوفى بكورونا لذويه

وجه محافظ الديوانية وسط العراق زهير الشعلان اليوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي للبت في مخالفة الطاقم الطبي الذي سلم جثة قضى صاحبها بفيروس كورونا، لذويه.

وقال الشعلان في بيان صحفي، إنه "وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الطاقم الطبي الذي سلم جثة الشخص المتوفي المصاب بفيروس كورونا، والذي كان يعاني من سرطان الرئة مسبقا إلى ذويه قبل وصول النتائج المختبرية الخاصة به".

وأضاف: "سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه الوطني والشرعي تجاه حياة المواطنين".

وأشار الشعلان، إلى "اتخاذ خلية الأزمة الطارئة بقضاء عفك إجراءات بحجر ما يقارب الـ60 شخصا ملامسا للمتوفي، ما بين طبيب وممرض إضافة إلى ذويه والملامسين لهم وعزل المنطقة التي كان يسكنها عزلا تاما، مع الاستمرار بأعمال التطهير والتعقيم المكثف".

المصدر: RT