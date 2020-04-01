إصابة نائب عراقي سابق بكورونا

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، بإصابة عضو سابق في مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا.

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ولفتت وسائل الإعلام إلى أن النائب السابق سالم صالح المسلماوي، عاد منذ 14 يوما إلى محافظة بابل من إيران وكان بحالة صحية سيئة.



وأشارت إلى أن المسلماوي أجرى فحصا مخبريا لفيروس كورونا وتبين أنه مصاب، وهو حاليا بالحجر الصحي، وقد اتخذت وزارة الصحة العراقية الإجراءات المناسبة بحق جميع المخالطين له.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 50 حالة.

وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170".

المصدر: وكالات