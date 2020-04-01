ملك المغرب يأمر بدمج الأطقم العسكرية الطبية مع المدنية لمواجهة كورونا

أمر العاهل المغربي محمد السادس، بتسريع دمج الأطقم الطبية العسكرية بالأطقم الطبية المدنية العاملة بالمستشفيات، وذلك لتخفيف الضغط عن مؤسسات وزارة الصحة، بسبب فيروس كورونا.

كما أمر الملك المغربي بالاعتناء بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، وتقديم 3 وجبات طعام يوميا لهم.

ونص القرار الملكي على تكليف شركات مختصة، بتموين المستشفيات العامة والخاصة، حيث يرقد المرضى بكورونا في الحجر الصحي.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 638، بعد تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة، وفق آخر بيانات وزارة الصحة.

وقالت الوزارة صباح اليوم إن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 37 بعد تسجيل وفاة جديدة اليوم.

المصدر: المغرب اليوم