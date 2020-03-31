ليبيا.. غارات جوية لقوات حفتر على القوات التركية شرقي مصراته

أعلن سلاح الجو التابع "للجيش الوطني الليبي"، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته.

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وأشار "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة.

وأكد الجيش، على أن العمليات "لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته".

وشدد، على أن "تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة جاء خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي.

المصدر: وكالات