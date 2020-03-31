تخفيض أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أبريل

أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، اليوم الثلاثاء عن انخفاض كبير في أسعار المحروقات لشهر أبريل المقبل، وتحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بـ "صفر".

وقالت زواتي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وكعادتها بنهاية كل شهر، اجتمعت اليوم، وأقرت أسعار المحروقات لشهر أبريل المقبل، كما اجتمع مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأقر تعرفة بند فرق أسعار الوقود لنفس الشهر".

وأشارت إلى أن الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، انعكس على سعر الأساس، لجميع المشتقات النفطية المباعة محليا.

وفي ما يتعلق بتعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، قالت زواتي، إن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتمع اليوم، واستعرض معدل أسعار نفط برنت للفترة من الأول من شهر يناير 2020 وحتى الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، ودرس أثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل.

وأعربت زواتي عن أملها في أن تعود جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية للعمل وبكامل طاقتها وأن تتمكن من الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.

المصدر: alghad.com