وزير الصحة العراقي يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا

كشف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي اليوم الثلاثاء، عن أسباب الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وعزا علاوي في وثيقة صادرة عن مكتبه ذلك إلى، أن "بين أسباب الزيادة في أعداد الإصابات، كانت الاعتماد على الفحص الوبائي الذاتي"، مشيرا إلى أن الوزارة انتقلت إلى مرحلة المسح الوبائي الفعال بزيادة عدد المسحات والفحوصات المنفذة في بغداد والمحافظات، والذي تطلبته المرحلة الآنية عقب الزيادة في عدد الإصابات.

وأشار الجعفري إلى قيام الوزارة بـ"التوسع في نصب الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الفيروس".

وقال، إن "مسألة نصب الأجهزة تأتي استمرارا لسياسة وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة الحكومية لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد".

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن "مجموع الإصابات في العراق بلغ 630، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152".

المصدر: RT