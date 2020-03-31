دبي تحجر على منطقة أسواق الذهب والعطارة

فرضت دبي اليوم الثلاثاء أول حظر تجول كامل في الإمارات، على منطقة أسواق الذهب والعطارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج بالسياح والمتسوقين، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت مداخل الطريق الرئيسي وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث منعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "لن نتهاون في ما يمس حياة أهلنا ومجتمعنا الذين هم أمانة في أعناقنا من مواطنين ومقيمين.. وفي الوقت ذاته لن نوقف عجلة التنمية والاقتصاد وستستمر بحكمة وحذر حتى تمر هذه المرحلة وتعود البلد أقوى من السابق".

في هذه الأزمة..نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين ، ولنا الشرف بخدمتهم..و نعتز بأخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا..قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب..نحن محظوظون بالجميع في وطننا..وبمشيئة الله سنتجاوز معا هذه المرحلة. pic.twitter.com/wWKhJdCQ8U — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 30, 2020

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل المقبل، وأكدت تسجيل 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات.

المصدر: "رويترز"