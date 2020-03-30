الشرطة الكويتية تطارد "كورونا" (فيديو)

أحالت السلطات المختصة في الكويت مواطنا إلى جهات الاختصاص، بعد كسره حظر التجول المفروض بسبب كورونا، حيث هرب من رجال الأمن الذين طاردوه حتى أمسكوا به.

وأظهر شريط فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يهرب قبل أن يلاحقه رجال الشرطة ويعتقلونه.

مصادر: إحالة مواطن إلى جهات الاختصاص بعد كسره لحظر التجول.. حيث هرب من رجال الأمن بالقرب من فندق الكوت. pic.twitter.com/hOGz4KjGDd — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2020

يذكر أن الكويت فرضت حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا وحتى إشعار آخر.

وبررت الحكومة الكويتية قرارها هذا، بوجود بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "تويتر"