العراق.. 4 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء والمثنى وأربيل ودهوك".

وأضاف: "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في النجف وواسط وديالى، كما تم تسجيل 9 حالات شفاء تام في محافظتي النجف وأربيل".

وأشار بيان وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 630، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152".

المصدر: RT