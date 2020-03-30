السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)

شددت السلطات الأمنية العراقية اليوم الاثنين، من إجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد بعد خرقه من قبل عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية.

وقال مراسل RT، إن "القوات الأمنية انتشرت في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، وتم قطع طرق جديدة والتشديد على الأحياء السكنية لمنع التجمعات".

وأضاف، أن "الشرطة سيرت دوريات في عدد من المناطق لمراقبة إلتزام المواطنين بحظر التجوال".

وأشار، إلى أن "الجيش العراقي وجه نداءات عبر طائرات مروحية لحث المواطنين على عدم الخروج من منازلهم والالتزام بحظر التجوال".

المصدر: RT