 
مباشر

السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)
القوات الأمنية في العراثمة بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njyv

شددت السلطات الأمنية العراقية اليوم الاثنين، من إجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد بعد خرقه من قبل عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية.

وقال مراسل RT، إن "القوات الأمنية انتشرت في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، وتم قطع طرق جديدة والتشديد على الأحياء السكنية لمنع التجمعات".

وأضاف، أن "الشرطة سيرت دوريات في عدد من المناطق لمراقبة إلتزام المواطنين بحظر التجوال".

السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)
السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)

وأشار، إلى أن "الجيش العراقي وجه نداءات عبر طائرات مروحية لحث المواطنين على عدم الخروج من منازلهم والالتزام بحظر التجوال".

السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)
السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)
السلطات العراقية تشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة (فيديو + صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا