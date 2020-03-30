مصر تعلن عن شفاء العشرات من كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن شفاء العشرات من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعافي 182 شخصا ورفع الحجر عن 132.

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وأشارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم وتسجيل حالة وفاة.

ونوهت بأن إجمالي حالات الوفاة في مصر 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبى.

المصدر: RT