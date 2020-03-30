شرطة الرياض تفكك عصابة متورطة بجمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها

أعلنت شرطة الرياض إلقاء القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين، متورطين بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محليا وخارجيا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالي غير المشروع، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالعصابة، وأن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والرابع من العمر".

وأضاف: "جاء ذلك بعد توفر دلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة، حيث عثر بداخل مقر سكنهم على سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة".

وتابع: "تم العثور أيضا على شيكات موقعة على بياض، ومبالغ مالية جاوزت واحد وخمسين ألف ريال، ومجموعة من بطاقات الصرف الآلي، ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية وغيرها".

وأشار إلى إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

المصدر: "سبق"