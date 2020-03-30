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التحالف العربي يعلن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية للحوثيين

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التحالف العربي يعلن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية للحوثيين
Reuters Faisal Nasser
آلية عسكرية للتحالف العربي في اليمن، أرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين، بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

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وأوضح التحالف أن "العملية تهدف إلى تحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية بين أيدي المليشيات، والتي تهدد حياة المدنيين"، مؤكدا استمراره "باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين".

وشدد التحالف العربي على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.

وكانت مقاتلات التحالف شنت الاثنين، عدة غارات على مقار عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء.

المصدر: الإخبارية السعودية

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