مراسلنا: مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على مبنى الكلية الحربية بصنعاء

أفاد مراسلنا في صنعاء، الاثنين، بأن مقاتلات التحالف العربي تشن غارات على مبنى الكلية الحربية في المدينة.

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من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "الطيران السعودي شن 15 غارة على مناطق متفرقة في أمانة العاصمة صنعاء"، مشيرة إلى أن "6 غارات استهدفت الكلية الحربية و4 غارات استهدفت عطان والنهدين و5 غارات استهدفت قاعدة الديلمي والحفا وتبة التلفزيون".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن نفذ عدة ضربات جوية اليوم الاثنين على العاصمة صنعاء التي لم تتعرض للقصف خلال الأشهر القليلة الماضية إلا فيما ندر بفضل جهود خفض التصعيد التي ساندتها الأمم المتحدة.

وجاءت الضربات على صنعاء بعد أن اعترضت السعودية صاروخين باليستيين قالت جماعة الحوثي إنها أطلقتهما يوم السبت صوب الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية قرب الحدود اليمنية.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أمس الأحد، عن تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير.

المصدر: RT+وكالات