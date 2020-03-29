الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الأحد في كلمة بثتها قناة "المسيرة": "تنفيذا لوعد قائد الثورة وتدشينا للعام السادس من الصمود وردا على تصعيد تحالف العدوان خلال الأيام الماضية، نفذت قواتنا المسلحة أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس، استهدفت عمق العدو السعودي".

وأضاف أن العملية كانت "مشتركة بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير" واستهدفت عددا من "الأهداف الحساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ "ذو الفقار" وبعدد من طائرات "صماد 3".

وتابع أن العملية استهدفت كذلك "عددا من الأهداف الاقتصادية والعسكرية في جيزان ونجران وعسير بعدد كبير من صواريخ "بدر" وطائرات "قاصف 2k".

بيان القوات المسلحة بشأن العملية الكبرى التي نفذها كل من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي .. pic.twitter.com/l2xuGXkDis — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 29, 2020

وتوعد الحوثيون السعودية بـ"عمليات موجعة ومؤلمة إذا استمرت في عدوانها وحصارها على اليمن".

وأكد سريع أن "أنصار الله" ستكشف "خلال الأيام المقبلة" عن تفاصيل العملية التي وصفها بالواسعة والنوعية.

المصدر: قناة المسيرة + RT