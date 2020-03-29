السودان يعلن عن تسجيل سادس إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى ست في عموم البلاد.

وقال وزير الصحة السوداني أكرم التوم: "المصاب وصل إلى البلاد قادما من الإمارات في 13 مارس الجاري".

وأضاف، أن "المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأنه تم تطبيق إجراءات متابعة مخالطيه".

ووجهت وزارة الداخلية السودانية في الـ17 من مارس الجاري، بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

المصدر: وكالات