 
مباشر

قوالب "كيك" في زمن كورونا - صور

أخبار العالم العربي

قوالب
RT
قالب كيك على شكل وجه فتاة ترتدي قناع وقاية ضد كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njqn

ابتكرت معامل الحلويات في قطاع غزة طريقة جميلة وأفكارا جديدة لقوالب "الكيك" في المناسبات والأعياد في ظل الحجر الصحي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

والفكرة عبارة عن قوالب من الكيك مزينة ببعض الأشكال اللطيفة، فأحد القوالب كان عبارة عن وجه بشري بكمامة على فمه، فيما جاء ثان وعليه مواد التعقيم المطهرة.

قوالب
قوالب

وزينت القوالب بكل الرموز والأدوات التي تعبر عن "زمن كورونا"، من كمامات طبية وقفازات ومواد تنظيف وتعقيم وما ينصح به القطاع الصحي للتسلح في مواجهة انتشار الفيروس.

قوالب
قوالب

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا