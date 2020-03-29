قوالب "كيك" في زمن كورونا - صور

ابتكرت معامل الحلويات في قطاع غزة طريقة جميلة وأفكارا جديدة لقوالب "الكيك" في المناسبات والأعياد في ظل الحجر الصحي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

والفكرة عبارة عن قوالب من الكيك مزينة ببعض الأشكال اللطيفة، فأحد القوالب كان عبارة عن وجه بشري بكمامة على فمه، فيما جاء ثان وعليه مواد التعقيم المطهرة.

وزينت القوالب بكل الرموز والأدوات التي تعبر عن "زمن كورونا"، من كمامات طبية وقفازات ومواد تنظيف وتعقيم وما ينصح به القطاع الصحي للتسلح في مواجهة انتشار الفيروس.

المصدر: RT