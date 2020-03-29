أول فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

كشفت الفنانة السورية هناء نصور عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن إعلانها واجب مقدس تجاه الآخرين.

وجاء نبأ إصابة نصور، بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة السورية تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى 16 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد.

ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.

المصدر: موقع مراسلون + RT