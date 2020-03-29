الكويت.. 20 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات 255

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن مجموع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بلغ بذلك 255، مشيرة إلى أن 67 مريضا قد تشافوا من الفيروس.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 20 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 255 حالة pic.twitter.com/122D2cBOxG — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 29, 2020

وأوضحت الوزارة أن سبعا من حالات الإصابة الجديدة (ستة مواطنين كويتيين ومقيم يحمل الجنسية الفلبينية) مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، والحالات الأخرى (بما في ذلك تسعة هنود وثلاثة بنغاليين) من المخالطين لحالات مرتبطة بالسفر.

المصدر: RT