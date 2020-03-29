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الكويت.. 20 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات 255

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الكويت.. 20 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات 255
Reuters Stephanie McGehee
الكويت العاصمة
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أعلنت السلطات الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن مجموع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بلغ بذلك 255، مشيرة إلى أن 67 مريضا قد تشافوا من الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن سبعا من حالات الإصابة الجديدة (ستة مواطنين كويتيين ومقيم يحمل الجنسية الفلبينية) مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، والحالات الأخرى (بما في ذلك تسعة هنود وثلاثة بنغاليين) من المخالطين لحالات مرتبطة بالسفر.

المصدر: RT

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