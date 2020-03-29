الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

#الصحة تعلن عن تسجيل (96) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل أربع حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (29) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (66) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/c4VxUqlNfP — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 29, 2020