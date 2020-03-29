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الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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