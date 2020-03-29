حصيلة الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية تتجاوز الـ100

أعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 104.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي صدر عنه فجر اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس في قرية القبية وبلدة قطنة شمال غرب القدس، بما في ذلك خمس إصابات ضمن عائلة واحدة بينهم طفلة في الـ13 من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني.

وأشار المتحدث إلى أن سبب جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وهناك تسع حالات من مجمل الإصابات المسجلة حتى الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: وفا