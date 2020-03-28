حظر التجول في بلدة حزما شمالي القدس بعد تسجيل إصابة بكورونا - فيديو

أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بلدة حزما شمال شرق القدس، تقييد حركة المواطنين في البلدة، وفرض الحجر المنزلي الإلزامي على أهاليها، عقب إعلان إصابة شاب بفيروس كورونا.

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وأظهر شريط فيديو انتشار رجال الأمن في شوارع وطرقات البلدة، يطالبون المواطنين عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات حفاظا على سلامتهم.

وباشرت طواقم الدفاع المدني ومؤسسات بلدة حزما منذ الصباح، بتعقيم الحي الذي أعلن عن إصابة أحد المواطنين فيه، وسط التزام المواطنين منازلهم، وإغلاق المحال التجارية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم صباح السبت، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لدى شاب (29 عاما) من بلدة حزما شمالي القدس.

المصدر: RT + وكالات