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ليبيا.. مقتل ضابط كبير من جيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مقتل ضابط كبير من جيش حفتر خلال اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق
Reuters Thomas Peter
متظاهرون ليبيون يدعون لوقف المجزرة في بلادهم ـ أرشيف
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أفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بمقتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك، إن "قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأحد مساعديه لقيا مصرعهما  اليوم في معارك منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة وسط البلاد"​​​.

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