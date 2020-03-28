ليبيا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 3 حالات

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا المستجد، إلى ثلاث حالات.

وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان على "فيسبوك"، أنه "بشأن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلاغا بوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا من مستشفى الحكمة في مصراتة والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني".

وأشار إلى أنه "عقب فحص العينتين مخبريا تأكد إصابتهما بالفيروس"، مؤكدا أن الحالة الأولى تعود لإمرأة من مدينة مصراتة، تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة بالمدينة".

وأضاف، بأن "الحالة الثانية فهي لشاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبعد فحصه تبين أن النتائج إيجابية".

وأعلن المركز الليبي الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لمواطن ليبي عمره 73 عاما قدم من السعودية في 5 مارس الجاري.

المصدر: RT