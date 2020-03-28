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الصحة المصرية: تسجيل 6 وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة المصرية: تسجيل 6 وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
تفشي فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت، عن ست وفيات وارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، إلى 161 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزارة لشؤون الإعلام، عن خروج 5 مصريين من قائمة المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم.

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وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

المصدر:RT

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