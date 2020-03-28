عالم آثار شهير: مصر عاشت أزمات عديدة تشبه كورونا وإحداها استمرت 7 سنوات

قال عالم الآثار المصري زاهي حواس، إن مصر عاشت أزمات عديدة تشبه أزمة فيروس كورونا الحالية، لافتا إلى أن أشهر هذه الأزمات مجاعة استمرت 7 سنوات في عهد الملك الفرعوني زوسر.

وأضاف في فيديو على صفحة "مركز زاهي حواس للمصريات" على "فيسبوك"، أن الملاريا أصابت 70% من العمارنة والأسرة المالكة، مشيرا إلى أن مرض الطاعون انتشر في عهد رمسيس الثاني وتسبب في وفاته.

وأشار حواس إلى أن تحليل الحمض النووي للملك توت عنخ آمون أثبت أن الأخير توفي بالملاريا أيضا.

يذكر أن إجمالي مصابي كورونا المستجد في مصر حتى أمس الجمعة، بلغ 536 حالة، منهم 116 تم شفاؤها، و30 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية