السعودية.. طائرة "درون" حرارية لمراقبة حرارة المتسوقين

استخدمت أمانة منطقة القصيم بالسعودية، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي بطائرة "درون" مزودة بكاميرات حرارية متعددة الأطياف.

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وتقوم الطائرة بإجراء مسح لدرجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي.

وتقوم الفرق المتخصصة بعد ذلك، باتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

sabq.org

المصدر: "سبق"