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السعودية.. طائرة "درون" حرارية لمراقبة حرارة المتسوقين

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السعودية.. طائرة
Reuters AHMED YOSRI
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استخدمت أمانة منطقة القصيم بالسعودية، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي بطائرة "درون" مزودة بكاميرات حرارية متعددة الأطياف.

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وتقوم الطائرة بإجراء مسح لدرجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي.

وتقوم الفرق المتخصصة بعد ذلك، باتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

السعودية.. طائرة
sabq.org
طائرة "الدرون" لمراقبة حرارة المتسوقين في السعودية

المصدر: "سبق"

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