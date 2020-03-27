السعودية.. حصيلة المصابين بكورونا تتجاوز 1100

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في المملكة إلى 1104 أشخاص.

وأكدت الوزارة أن معظم هذه الإصابات الجديدة (46) سجلت في العاصمة الرياض، تليها المدينة المنورة (19) والقطيف (10) وجدة (7) والدمام (4) والظهران (2) وبريدة (2) والهفوف (1) والخبر (1).

#الصحة تعلن عن تسجيل (92) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالتي تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (35) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/p1VS1PBBUI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 27, 2020

وأكد متحدث باسم الوزارة أن معظم المصابين بكورونا في السعودية بحالة مطمئنة ومستقرة، لكن ستة منهم لا يزالون في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة.

كما أعلن شفاء مصابين جديدين من الفيروس منذ أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصا، فيما لم تسجل السلطات السعودية في الساعات الـ24 الأخيرة وفيات جديدة، ولا تزال حصيلة ضحايا كورونا في المملكة ثلاث حالات وفاة.

ولفت المتحدث إلى أنه لم يتم بعد اكتشاف علاج مؤكد بالطرق المعتمدة لكورونا، مضيفا أنه من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن ما إذا كانت عدوائية الفيروس ستتراجع مع بداية موسم الصيف أم لا.

المصدر: RT