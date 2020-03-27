 
مباشر

السعودية.. حصيلة المصابين بكورونا تتجاوز 1100

أخبار العالم العربي

السعودية.. حصيلة المصابين بكورونا تتجاوز 1100
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nj6o

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في المملكة إلى 1104 أشخاص.

وأكدت الوزارة أن معظم هذه الإصابات الجديدة (46) سجلت في العاصمة الرياض، تليها المدينة المنورة (19) والقطيف (10) وجدة (7) والدمام (4) والظهران (2) وبريدة (2) والهفوف (1) والخبر (1).

وأكد متحدث باسم الوزارة أن معظم المصابين بكورونا في السعودية بحالة مطمئنة ومستقرة، لكن ستة منهم لا يزالون في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة.

كما أعلن شفاء مصابين جديدين من الفيروس منذ أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصا، فيما لم تسجل السلطات السعودية في الساعات الـ24 الأخيرة وفيات جديدة، ولا تزال حصيلة ضحايا كورونا في المملكة ثلاث حالات وفاة.

ولفت المتحدث إلى أنه لم يتم بعد اكتشاف علاج مؤكد بالطرق المعتمدة لكورونا، مضيفا أنه من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن ما إذا كانت عدوائية الفيروس ستتراجع مع بداية موسم الصيف أم لا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا