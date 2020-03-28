كورونا في لبنان.. تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم السبت عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 412 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أنها سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى 8.

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وشدد البيان على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وحسب المعلومات الرسمية، فإن 27 من المصابين تماثلوا للشفاء، بينما بقي 3 آخرون في حالة حرجة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية