البابا تواضروس ينعى الفنان جورج سيدهم

نعى البابا تواضروس الثاني الفنان جورج سيدهم الذي توفي أمس الجمعة، حيث وصفه البابا "بفقيد مصر والفن الذي توفي بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي".

وقال البابا تواضروس في بيان اليوم السبت: "إذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".

وتوفي جورج سيدهم، أحد نجوم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والتي ضمت أيضا الفنان المصري سمير غانم، والفنان الراحل الضيف أحمد، عن عمر ناهز 82 عاما.

يذكر أن فرقة ثلاثي أضواء المسرح لاقت نجاحا كبيرا بعد تقديمها العديد من العروض المتميزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية