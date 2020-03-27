رئيس الوزراء اليمني يقيل وزير النقل ويكلف نائبه بمهام الوزارة

أصدر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قرارا بإيقاف وزير النقل صالح الجبواني، وكلف سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بالإشراف على أعمال الوزارة.

وورد في كتاب تكليف الخنبشي، أن "قرار الإيقاف جاء بسبب إخلال الجبواني الجسيم في أداء مهام عمله".

ووجه نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بصدد الجبواني.

ويأتي قرار توقيف الجبواني بعد اتهامه لمعين عبد الملك بتعطيل اللجنة الاقتصادية العليا ووزارته عن العمل.

المصدر: RT