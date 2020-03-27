 
مباشر

كورونا.. أمير قطر يعدّل تشريعات الوقاية من الأمراض المعدية ويفرض عقوبة بالسجن لسنوات على المخالفين

أخبار العالم العربي

كورونا.. أمير قطر يعدّل تشريعات الوقاية من الأمراض المعدية ويفرض عقوبة بالسجن لسنوات على المخالفين
AFP FAYEZ NURELDINE
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nja0

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لعام 1990، المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية في حال وقوعها.

إقرأ المزيد
كورونا.. قطر تقرر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية
كورونا.. قطر تقرر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية

وورد في القرار: ألزم "كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد واجب الإبلاغ، وكذلك على المصاب، ورب أسرته أو من يؤويه، رئيسه المباشر في العمل، الواجب ذاته".

وشدد التعديل، على "معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الدستورية والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة نقدية، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار التعديل الجديد، إلى أنه "على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقا لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبـة المقـررة".

وخول التعديل الجديد مجلس الوزراء "اتخاذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة".

المصدر: "قنا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا