مصر تنفي اجتياح كورونا العاصمة الجديدة
Reuters
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نفت الحكومة المصرية أنباء تفشي فيروس كورونا بين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري.
وجاء رد الحكومة المصرية على هذه الأنباء، بعد وفاة اللواء شفيع داوود مسؤول المشروعات الكبيرة بالهيئة الهندسية بالجيش المصري، إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونفت الحكومة المصرية أيضا تغيب الطواقم الطبية عن الحجر الصحي، أو تحويل المدارس المصرية إلى مستشفيات أو أماكن للحجر الصحي للمصابين بالفيروس القاتل.
المصدر: RT