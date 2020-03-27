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مصر تنفي اجتياح كورونا العاصمة الجديدة

أخبار العالم العربي

مصر تنفي اجتياح كورونا العاصمة الجديدة
Reuters
مصر
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نفت الحكومة المصرية أنباء تفشي فيروس كورونا بين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري.

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وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

وجاء رد الحكومة المصرية على هذه الأنباء، بعد وفاة اللواء شفيع داوود مسؤول المشروعات الكبيرة بالهيئة الهندسية بالجيش المصري، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونفت الحكومة المصرية أيضا تغيب الطواقم الطبية عن الحجر الصحي، أو تحويل المدارس المصرية إلى مستشفيات أو أماكن للحجر الصحي للمصابين بالفيروس القاتل.

المصدر: RT

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