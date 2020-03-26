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العراق.. محافظ كربلاء يعتذر لزوار "الشعبانية"

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العراق.. محافظ كربلاء يعتذر لزوار
Reuters THAIER AL-SUDANI
محافظة كربلاء جنوبي العراق - أرشيف
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قدم محافظ كربلاء نصيف الخطابي اعتذاره إلى المواطنين الذين يعتزمون أداء زيارة النصف من شهر شعبان، والتي تعرف بـ"الشعبانية".

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وقال الخطابي: "نعتذر هذا العام عن استقبال الزائرين في الزيارة الشعبانية بكل عناوينهم، لأن سلامة المواطنين أهم".

وأضاف، أن "المحافظة مغلقة بالكامل من قبل الجيش والشرطة وقد نضطر لغلقها بالحواجز... لدينا وباء عالمي ونريد الحفاظ على سلامة الجميع".

وتابع: "مسؤولون وأشخاص اتصلوا بي لغرض الدخول للمحافظة، وأبلغتهم بعدم السماح لأي شخص بالدخول، حماية لهم ولأهالي كربلاء... نحن نخوض معركة وجود مع فيروس كورونا".

المصدر: وكالات

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