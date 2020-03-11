إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء للأسبوع الثاني على التوالي

أعلنت إدارة العتبة الحسينية في مدينة كربلاء العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء مراسم صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وجاء في بيان للإدارة أنه "نظرا للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر الاستمرار في إيقاف صلاة الجمعة لهذا الأسبوع أيضا، وسيبقى هذا التوقف لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن القرار جاء على خلفية: "الظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام".

وكانت إدارة الصحن الحسيني قد قررت، يوم 5 مارس الجاري، عدم إقامة الصلاة بسبب انتشار فيروس كورونا في العراق والعالم أجمع.

ويقصد الآلاف من الزائرين من داخل وخارج العراق مدينة كربلاء التي تضم ضريحي الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب وأخيه العباس لأداء مراسم الزيارة والتبرك.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق عن شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورنا المستجد، في محافظتين.

وأضافت الوزارة أن "15 حالة في محافظة بغداد (7 حالات في جانب الكرخ و4 حالات في جانب الرصافة) شفيت من الفيروس، فضلا عن 4 حالات في محافظة كركوك".

المصدر: الموقع الرسمي للعتبة الحسينية