"حماس": نأمل من السعودية أن تستجيب لمبادرة الحوثيين وتفرج عن معتقلينا

قالت حركة "حماس" اليوم الخميس، إنها تأمل بالاستجابة لمبادرة الحوثيين في اليمن بالإفراج عن 5 أسرى سعوديين، مقابل الإفراج عن أعضاء في الحركة تؤكد أنهم معتقلون لدى المملكة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن حازم قاسم الناطق باسم "حماس"، قوله: " نأمل من الأشقاء في السعودية الاستجابة للمطالب بالإفراج عن المعتقلين خاصة في ظل تفشي كورونا، لاسيما أن بين المعتقلين كبار في السن وأصحاب أمراض مزمنة".

وأضاف: "نحن مع أي جهد يمكن أن يساهم في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات السعودية"، مؤكدا أن المعتقلين "لم يرتكبوا أي جرم وكل ما فعلوه هو دعمهم النضال الوطني العادل".

وأبدت جماعة الحوثي اليمنية استعدادها للإفراج عن 5 سعوديين بينهم طيار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة "حماس" موقوفين لدى الرياض.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر 2019، إن 60 فلسطينيا معتقلون في السعودية، فيما لم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

المصدر: "الأناضول"