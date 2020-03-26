الإمارات تستثني 17 قطاعا من برنامج التعقيم الوطني

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، استثناء 17 فئة من قرار تقييد الحركة خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارتي الصحة والداخلية.

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ويتطلب البرنامج "تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، في الفترة من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا من أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأوضح العميد عبد العزيز عبد الله الأحمد من وزارة الداخلية، "أنه خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم تقرر استثناء وسائل النقل الخاص مثل سيارات الأجرة وشركات النقل والتوصيل الخاصة"، مؤكدا أن "المطلوب من الجميع مواطنين ومقيمين وزوارا، البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية".

وقال: "يستثني البرنامج العاملين في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية، وكذلك قطاع الطيران المدني والمطارات، والجوازات، والقطاع المالي والمصرفي، والإعلام الحكومي، والخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية".

وأكد الأحمد، على أن منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات و"السوبرماركت"، بالإضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، محذرا من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا في الدولة ومنها الغرامة والسجن للمخالفين.

المصدر: الإمارات اليوم