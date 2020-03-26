وفاة مواطن عراقي في لندن بعد إصابته بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف اليوم الخميس، عن وفاة مواطن عراقي في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال الصحاف، إن "المتوفي كان مصابا بفيروس كورونا، وأن سفارتنا في العاصمة البريطانية تابعت قضيته مع المستشفى الذي كان يرقد فيه".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل على استكمال إجراءات تسليم جثمان المتوفى لأسرته، ودفنه في إحدى مقابر لندن".

وأشار بيان سابق للوزارة، إلى إصابة 20 عراقيا في 5 دول بفيروس كورونا.

المصدر: RT