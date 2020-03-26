الجزائر تدافع عن خيار "الكلوروكين" لعلاج فيروس كورونا وتستشهد بالصين

دافع وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن اختيار اللجنة العلمية الوطنية استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج المرضى المصابين بكورونا، معتبرا أن الجزائر لاتملك "خيارا آخر".

وقال الوزير في مؤتمر مع خبير من وزارة الصحة الصينية "لسنا على خطأ"، مضيفا أن بروتوكول العلاج الذي اعتمدته الجزائر "حظي بموافقة اللجنة العلمية" التي شكلها الرئيس عبد المجيد تبون.

وأضاف أن "اختيار هذا العلاج المضاد للملاريا لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19 تم بالنظر إلى التجارب التي أجريت في بلدان أخرى تمتلك نظام صحة ذا نوعية"، منوها بوضع الصين التي يبدو أنها نجحت في كبح الوباء.

من جهته، أوضح وزير الاتصال عمار بلحيمر أن الخبير الصيني قال إن الدواء ينبغي استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج الكثير من المصابين.

المصدر: وكالات