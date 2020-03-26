الحرس الوطني السعودي يطلق خدمة توصيل الأدوية للمرضى

أطلقت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي خدمة إرسال الأدوية للمرضى عبر شركة "سمسا".

وتهدف المبادرة إلى ضمان توصيل الدواء للمريض طيلة أيام "منع التجول"، حيث تسهم بتقيد المرضى بالأنظمة والتعليمات المعمول بها من القطاعات الأمنية.

جهود احترازية مكثفة على مدار الساعة يقدمها مركز القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بـ #وزارة_الحرس_الوطني لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية خلال الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس #كورونا الجديد.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/EALSUyVI5K — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 25, 2020

وحرصت الهيئة الصحية على توفير الدواء للمرضى، من خلال الخدمة السابقة التي تقدمها طيلة السنوات الماضية والتي تقوم على إرسال الرسائل النصية على جوال مستشفى الحرس الوطني المخصص لهذه الخدمة، وتتضمن الرسالة كلمة "تكرار"، ومن ثم رقم الملف الطبي للمريض.

ويتم بعدها تجهيز الأدوية لكل مريض وتسليمها له بالطريقة التي اختارها مسبقا، إما عن طريق صيدلية أو عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى.

المصدر: "سبق"